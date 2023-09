Nathan Aké helpt Manchester City op weg met doelpunt, Chelsea blameert zich

De treffer van Aké leek te worden afgekeurd omdat ploeggenoot Manuel Akanji hinderlijk buitenspel leek te staan. Volgens de arbitrage was daar geen sprake van.

In de tweede helft liep Manchester City verder weg. De Noorse topschutter Erling Haaland scoorde drie keer en staat na vier competitiewedstrijden alweer op zes doelpunten. Haaland gaf voor rust bovendien de assist bij de 1-0 van Julián Álvarez. Tim Ream maakte kort daarop gelijk voor Fulham.

Aké speelde de gehele wedstrijd mee bij de thuisploeg. Bij Fulham werd de Nederlandse verdediger Kenny Tete in de 73e minuut gewisseld.

Blamage Chelsea

Ondanks alle investeringen wil het nog niet vlotten bij Chelsea. De ploeg van een miljard verloor in eigen huis van Nottingham Forest. Ook invallers Noni Madueke en Ian Maatsen konden het tij niet keren voor The Blues.

Nottingham, waar de van PSV overgenomen Ibrahim Sangaré uiteraard nog ontbrak, kwam kort na rust op voorsprong door de aan het begin van de tweede helft ingevallen Anthony Elanga. Nota bene recordaankoop Moises Caicedo leed balverlies en Elanga schoof beheerst binnen.

Anthony Elanga.

Chelsea heeft na vier duels evenveel punten en staat vooralsnog in de grijze middenmoot van de Premier League.

Tottenham met Van de Ven ruim langs Burnley

Ondanks een valse start heeft Tottenham in de Premier League zonder grote problemen gewonnen van Burnley. Met Micky van de Ven in de basis werd het 2-5 op Turf Moor.

Lyle Foster zorgde al na vier minuten voor de 1-0, maar daarna sloeg Tottenham keihard terug. Vooral dankzij Son Heung-min, de Zuid-Koreaan maakte een hattrick. Ook Cristian Romero en James Maddison vonden het net voor de bezoekers. Diep in blessuretijd deed Josh Brownhill nog iets terug.

Danjuma bezorgt Everton eerste punt van het seizoen

Arnaut Danjuma is nog maar eens van waarde gebleken voor Everton. Op bezoek bij Sheffield United zorgde hij ervoor dat de dit seizoen moeizaam gestarte ploeg een punt pakte met een cruciale goal: 2-2.

Danjuma was midweeks al de held van Everton in de League Cup. Toen maakte hij op bezoek bij Doncaster Rovers vlak voor tijd de winnende treffer. Dit keer was hij verantwoordelijk voor de 2-2. The Toffees hadden in de eerste helft nog de leiding genomen via Abdoulaye Doucouré, die uit een hoekschop binnentikte. Sheffield, waar Gustavo Hamer vooral een hele goede eerste helft speelde, ging ondanks deze achterstand met een voorsprong rusten. Cameron Archer tekende voor de 1-1 en toen hij even later op de paal schoot, ging de bal via de rug van de duikende doelman Jordan Pickford tegen de touwen.

Abdoulaye Doucouré en Arnaut Danjuma, de doelpuntenmakers voor Everton.

In de tweede helft maakte Danjuma weer gelijk door een afgemeten voorzet van Nathan Patterson binnen te tikken bij de tweede paal. Diep in blessuretijd leek Sheffield nog met de zege aan de haal te gaan, maar de lat, paal en Pickford voorkwamen de zege.

Zowel Sheffield als Everton heeft nu een punt gepakt in de eerste vier wedstrijden in de Premier League.