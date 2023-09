Scorende Arnaut Danjuma bezorgt Everton eerste punt van het seizoen

Danjuma was midweeks al de held van Everton in de League Cup. Toen maakte hij op bezoek bij Doncaster Rovers vlak voor tijd de winnende treffer. Dit keer was hij verantwoordelijk voor de 2-2. The Toffees hadden in de eerste helft nog de leiding genomen via Abdoulaye Doucouré, die uit een hoekschop binnentikte. Sheffield, waar Gustavo Hamer vooral een hele goede eerste helft speelde, ging ondanks deze achterstand met een voorsprong rusten. Cameron Archer tekende voor de 1-1 en toen hij even later op de paal schoot, ging de bal via de rug van de duikende doelman Jordan Pickford tegen de touwen.

In de tweede helft maakte Danjuma weer gelijk door een afgemeten voorzet van Nathan Patterson binnen te tikken bij de tweede paal. Diep in blessuretijd leek Sheffield nog met de zege aan de haal te gaan, maar de lat, paal en Pickford voorkwamen de zege.

Zowel Sheffield als Everton heeft nu een punt gepakt in de eerste vier wedstrijden in de Premier League.