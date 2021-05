Engelse regering zet Turkije op rood: Istanbul in gevaar als gastheer voor Champions League-finale

Dat betekent dat reizigers die terugkomen uit Turkije, tien dagen in in quarantaine moeten in een door de regering aangewezen hotel. Voor de selecties en clubvertegenwoordigers van Chelsea en Manchester City wordt na de Champions League-finale geen uitzondering gemaakt. Spelers met een ander paspoort dan het Britse, waaronder bijvoorbeeld Nathan Aké, zijn helemaal niet meer welkom in Engeland.

De finale van de Champions League wordt op zaterdag 29 mei in Istanbul gespeeld, terwijl vrijdag 11 juni het Europees kampioenschap voetbal start. Als de spelers van de diverse selecties in de tussentijd tien dagen in quarantaine zouden moeten, wordt vooral de voorbereiding van de Engelse ploeg van Gareth Southgate behoorlijk in de war geschopt. Buitenlandse spelers zoals Aké zouden direct door kunnen reizen naar hun vaderland of het land waar de nationale selectie zich op dat moment voorbereidt op het EK.

De Engelse voetbalbond heeft al ingespeeld op de situatie en Wembley ter beschikking gesteld om de Champions League-finale af te werken. Daar staat ook de politiek achter. „We staan erg open voor het organiseren van de finale. De beslissing is echter aan de UEFA”, aldus minister Grant Shapps.

Als de finale tussen de twee Engelse clubs op Wembley wordt gespeeld, zijn mogelijk ook toeschouwers welkom.