Live Eredivisie: Kruipt AZ dichter op Ajax?

Volg hier alle duels van speelronde 21 uit de Eredivisie, via onze uitgebreide live widget, met vrijdagavond vanaf 20.00 uur AZ tegen RKC.

In de vorige speelronde kroop AZ drie punten dichter op de koploper van de Eredivisie. Het gat tussen de Alkmaarders en Ajax bedraagt voorafgaand aan speelronde 21 slechts drie punten. In de spannende titelstrijd kan de formatie van trainer Arne Slot tijdelijk in punten gelijk komen met Ajax, dat zondag (16.45 uur) in de Johan Cruijff ArenA het geplaagde PSV ontvangt.

Hoe anders ziet de wereld eruit in Waalwijk. RKC staat stijf onderaan en heeft de afgelopen twee weken duur puntenverlies geleden tegen mede-degradatiekandidaten ADO Den Haag (2-0) en VVV-Venlo (1-2). Voor trainer Fred Grim is het noodzaak om snel de achterstand met de nummer 17 (ADO) te verkleinen. RKC staat vijf punten achter.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.

Programma

Vrijdag

20.00 uur: AZ - RKC Waalwijk

Zaterdag

18.30 uur: ADO Den Haag - Vitesse

19.45 uur: FC Twente - Sparta Rotterdam

19.45 uur: Feyenoord - FC Emmen

20.45 uur: PEC Zwolle - FC Groningen

Zondag

12.15 uur: Willem II - Heracles Almelo

14.30 uur: Fortuna Sittard - SC Heerenveen

14.30 uur: VVV-Venlo - FC Utrecht

16.45 uur: Ajax - PSV

