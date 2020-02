Live Extra: Feyenoord leidt tegen FC Emmen

Volg hier alle duels van speelronde 21 uit de Eredivisie via onze uitgebreide live widget.

AZ is vrijdagavond in het eerste duel van speelronde 21 direct gelijk in punten gekomen met Ajax. De Alkmaarders versloegen RKC Waalwijk in eigen huis met 4-0. Ajax heeft natuurlijk nog een wedstrijd tegoed, de koploper werkt zondag om 16.45 uur de topper in eigen huis tegen PSV af.

Programma

Zaterdag

18.30 uur: ADO Den Haag - Vitesse 0-0

19.45 uur: FC Twente - Sparta Rotterdam

19.45 uur: Feyenoord - FC Emmen

20.45 uur: PEC Zwolle - FC Groningen

Zondag

12.15 uur: Willem II - Heracles Almelo

14.30 uur: Fortuna Sittard - SC Heerenveen

14.30 uur: VVV-Venlo - FC Utrecht

16.45 uur: Ajax - PSV

Uitslagen

AZ - RKC Waalwijk 4-0

