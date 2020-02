Statistieken ruime zege Feyenoord

Bekijk de statistieken van de Eredivisie-duels van zaterdagavond.

AZ is vrijdagavond in het eerste duel van speelronde 21 direct gelijk in punten gekomen met Ajax. De Alkmaarders versloegen RKC Waalwijk in eigen huis met 4-0. Ajax heeft natuurlijk nog een wedstrijd tegoed, de koploper werkt zondag om 16.45 uur de topper in eigen huis tegen PSV af.

Programma

Zaterdag

18.30 uur: ADO Den Haag - Vitesse 0-0

19.45 uur: FC Twente - Sparta Rotterdam 2-0

19.45 uur: Feyenoord - FC Emmen 3-0

20.45 uur: PEC Zwolle - FC Groningen 1-0

Zondag

12.15 uur: Willem II - Heracles Almelo

14.30 uur: Fortuna Sittard - SC Heerenveen

14.30 uur: VVV-Venlo - FC Utrecht

16.45 uur: Ajax - PSV

Uitslagen

AZ - RKC Waalwijk 4-0

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.