Wayne Rooney: ’Voetballers bij uitbraak corona behandeld als proefpersonen’

Hij vervolgt in zijn column in The Times. „Voor spelers, staf en hun families was het een week vol met zorgen.” Het profvoetbal in Groot-Brittannië is tot in ieder geval 3 april stilgelegd. De Premier League bekijkt ’hoe het er dan voorstaat’, voordat het eventueel verder gaat voetballen.

„De rest van alle sporten, tennis, Formule 1, rugby, golf en voetbal in andere landen werd er allemaal uitgegooid en wij zouden gewoon doorgaan. Ik denk dat veel spelers zoiets hadden van: ’Gaat dit soms om geld hier?’ Waarom moesten we wachten tot vrijdag voordat de beslissing kwam? Waarom moesten we wachten to Arsenal-manager Mikel Arteta ziek werd, voordat er de juiste beslissing werd genomen?”, vraagt hij zich af.

Cavia’s

Rooney gaat verder met zijn relaas: „Na de noodvergadering werd eindelijk de juiste beslissing gemaakt. Maar toen voelde het waarschijnlijk voor de meeste voetballers in Engeland alsof ze als een stelletje proefpersonen werden behandeld. Ik weet hoe het voelt. Als een van mijn familieleden gëinfecteerd zou worden door mij - omdat ik zonodig door moest voetballen,terwijl het niet veilig is - en zij zouden ernstig ziek worden, zou ik echt serieus denken om nooit meer te voetballen. Dat zou ik de autoriteiten nooit vergeven.”

De voormalig aanvaller van onder andere Manchester United is tegenwoordig speler-coach bij The Rams. Phillip Cocu is hoofdtrainer van de ploeg uit het Championship.