Pelé mag intensive care verlaten na verwijderen tumor

„Hij maakt het goed na de operatie. Hij heeft geen pijn en is in een goede stemming. Helaas kan hij nog niet alles eten, maar hij zal volharden”, aldus Nascimento. „Hij zal binnen één of twee dagen naar een normale kamer verplaatst worden en dan huiswaarts gaan. Hij is sterk en met de steun en zorg van het briljante ziekenhuispersoneel en alle liefde, energie en licht die de wereld stuurt, zal hij hier doorheen komen.”

Pelé heeft twee weken geleden een operatie ondergaan om een vermoedelijke tumor in de dikke darm te verwijderen. De tumor werd gevonden tijdens een routineonderzoek.