PSV-directeur Gerbrands: ’Ontslag Van Bommel een van moeilijkste beslissingen ooit’

„De andere beslissingen die ik in andere tijden heb genomen, hadden niet deze impact qua uitstraling. Dan kun je wel zeggen: daar word je voor betaald. Maar we hebben met mensen te maken. Dat is heftig”, aldus Gerbrands.

De nederlaag bij Feyenoord gaf uiteindelijk de doorslag bij de leiding van PSV. Gerbrands: „Ik denk dat wij er alles aan hebben gedaan om het tij te keren. Wat tegen ons werkte waren de harde cijfers en de resultaten. Er komt een moment dat wij denken: dit is PSV-onwaardig. Je probeert heel lang te steunen en te helpen. Totdat je denkt het belang van PSV gaat uit boven het belang van Mark van Bommel. Dan moet je een beslissing nemen. Die vind ik wel pijnlijk. We hebben er met elkaar alles aan gedaan.”

Fatsoenlijk

De directie van PSV zat tot zondagavond laat bij elkaar. Rond middernacht werd het besluit genomen om Van Bommel weg te sturen. De trainer moest zich maandagochtend melden in de werkkamer van Gerbrands. „Dan ga je met hem zitten en bespreek je alles. Het is voor ons ook geen fijn moment. Dit moet je niet te vaak meemaken. Mark is iemand waarmee je alles deelt en hebt geknokt om alles voor elkaar te krijgen. Je bent met elkaar een soort eenheid. Als je dan zoiets moet melden... Dat zal ik nooit prettig vinden.”

De bijeenkomst duurde vrij lang. Gerbrands: „We hebben een open gesprek gehad waarin alles benoemd is. Het was wel een fatsoenlijk en normaal gesprek waarbij allerlei argumenten op tafel kwamen.”

Voor Gerbrands was het geen optie te wachten tot de winterstop, die na komend weekeinde begint. „Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben geen toneelspeler. Als we nu al weten dat dezelfde conclusie volgende week zou plaatsvinden. Dan moet je mij niet hebben. Daar kan ik heel kort over zijn. Dan moet je een andere directeur nemen, dat kan ik niet.”

