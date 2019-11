De Ligt held van Juventus in stadsderby

De 21-jarige verdediger, in de zomer voor 75 miljoen euro overgekomen van Ajax, maakte in de 70e minuut het enige doelpunt in de derby van Turijn: 0-1. De Ligt schoot overtuigend raak nadat invaller Gonzalo Higuaín de bal uit een hoekschop op hem had teruggelegd. Het betekende voor De Ligt zijn eerste doelpunt in dienst van de Italiaanse grootmacht.

De international van Oranje vertolkte sowieso de hoofdrol in het Stadio Olimpico Grande Torino. De Ligt kreeg na 10 minuten de bal op zijn arm, na een verre ingooi van Torino die werd doorgekopt. Aangezien het van dichtbij gebeurde en De Ligt zijn arm langs zijn lichaam hield, vonden de scheidsrechter en ook de VAR het geen penalty waard. Het was al de vierde competitiewedstrijd op rij dat De Ligt hands maakte. Tegen Internazionale en Lecce kreeg hij daarvoor wel een strafschop tegen.

De Ligt knalt raak. Ⓒ Reuters

Vlak voor rust was De Ligt dicht bij een doelpunt. Zijn inzet werd van de lijn gehaald door keeper Salvatore Sirigu. Twintig minuten voor tijd kon De Ligt wel juichen. Hij werd besprongen door zijn ploeggenoten, die allemaal leken te beseffen dat de jonge verdediger wel zo'n succesje kon gebruiken na een moeizame start in Italië. Ook na het laatste fluitsignaal werd De Ligt enthousiast geknuffeld door onder anderen Leonardo Bonucci, Cristiano Ronaldo en Blaise Matuidi. Torino had vlak voor het verstrijken van de blessuretijd nog wel gescoord, maar dat doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Juventus koploper

Juventus gaat na elf wedstrijden aan kop in de Serie A met 29 punten, één meer dan Inter dat dankzij twee late doelpunten van Romelu Lukaku won bij Bologna: 1-2.