Analyse: Raast Roger Schmidt met PSV door de Eredivisie?

Roger Schmidt Ⓒ ANP/HH

Eindhoven - De aanhang van PSV kijkt sinds zijn aanstelling naar één man het meeste uit: de nieuwe trainer Roger Schmidt. De hunkering is enorm naar de coach die vele miljoenen euro’s kon verdienen in topcompetities, maar koos voor de Eindhovenaren. Er geldt alleen één belangrijk voorbehoud voor de Duitser. Hij kan de pk’s in de PSV-bolide nog zo hoog opvoeren om Vollgas door de Eredivisie te scheuren, maar hij blijft afhankelijk van het materiaal. Met een onbetrouwbare race-auto is het niet zo makkelijk om top te finishen.