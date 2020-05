Fortuna haalt doelman van PSV; ADO Den Haag shopt in Canada

De Brabantse doelman, afkomstig van BLC uit Den Bosch, doorliep de gehele jeugdopleiding van PSV. Ook kwam de keeper voor alle nationale jeugdteams uit en speelde drie (jeugd-)EK’s.

Van Osch, die op 2 oktober 2015 voor Jong PSV debuteerde in het betaald voetbal, kende de afgelopen periode veel blessureleed. De doelman, die een aflopend contract had in Eindhoven, stond de afgelopen veertien maanden aan de kant met achtereenvolgens een knieblessure en een polskwetsuur.

ADO Den Haag

Ook ADO Den Haag heeft gehandeld op de spelersmarkt. De club heeft Emilio Estevez Tsai vastgelegd. De 21-jarige middenvelder komt over van de Canadese club York9 FC en heeft voor één jaar getekend, met een optie voor een tweede seizoen.

Estevez Tsai is geboren in Canada, maar heeft drie interlands gespeeld voor Chinees Taipei (Taiwan). Bovendien draagt Estevez Tsai de Spaanse nationaliteit; zijn vader is Spaans en zijn moeder komt uit Taiwan.

„Ik ben blij dat ik voor een prachtige club met een fanatieke aanhang kan spelen. Ik wil iedereen bij ADO Den Haag bedanken voor deze mogelijkheid”, aldus de middenvelder. „Ik hoop dat iedereen veilig en gezond blijft en dat ik zo snel mogelijk naar Den Haag kan afreizen.”

Zodra de situatie omtrent het coronavirus het toelaat, reist Estevez vanuit Canada naar Den Haag. Hij sluit dan aan bij het eerste elftal.