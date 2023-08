Ajax richt pijlen op spits Chuba Akpom

De door Arsenal opgeleide Engelse Nigeriaan was vorig seizoen in 38 wedstrijden in de Championship goed voor 28 doelpunten en 2 assists. Achter zijn naam staat inmiddels een lang, maar niet heel indrukwekkend lijstje clubs. Akpom werd door Arsenal verhuurd aan Brentford, Coventry City, Nottingham Forrest, Brighton & Hove Albion en Sint Truiden, waarna hij in 2018 voor 2,2 miljoen euro aan PAOK Saloniki werd verkocht. Bij PAOK scoorde hij in 131 wedstrijden 29 keer. In 2020 verkochten de Grieken hem voor 3 miljoen euro aan Middlesbrough, waar hij het in het afgelopen seizoen echt op zijn heupen kreeg.

Ajax staat nu eindelijk op het punt Josip Sutalo (23) aan te trekken. Bijna een maand nadat voor het eerst melding werd gemaakt van de concrete interesse in de Kroatische international naderen de Amsterdammers een akkoord met Dinamo Zagreb. Op hoofdlijnen is er overeenstemming over de transfersom van 20 miljoen euro en maximaal 2 miljoen euro aan bonussen. Het is de verwachting dat er de komende dagen witte rook zal zijn.