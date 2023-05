FC Twente wil Duits, Bogers naar Helmond

Duits, die komend seizoen de cursus Coach Betaald Voetbal gaat doen, heeft een aflopend contract en kan ook bijtekenen in Waalwijk. Er lijkt ruimte te zijn bij FC Twente voor twee nieuwe assistenten, want de club uit Enschede heeft eerder bekendgemaakt de samenwerking met Adrie Bogers en Ivar van Dinteren, de huidige assistenten van trainer Ron Jans, niet te prolongeren.

Bogers verhuist naar Helmond Sport. Hij tekent er een contract voor drie seizoenen en gaat op een aparte basis werken. De Bredanaar is de hoofdverantwoordelijke op het trainingsveld en gaat fungeren als cultuurbewaker, maar zal de club niet naar buiten vertegenwoordigen.

Bij Helmond Sport wordt Bogers herenigd met Jurgen Streppel, die er tegenwoordig technisch directeur is. Eerder werkte het tweetal samen bij Roda JC, tot Bogers besloot om zich bij de nationale selectie van Irak te voegen in de tijd dat Zeljko Petrovic er bondscoach was. In het verleden fungeerde Bogers als interim-trainer bij NAC en als hoofdtrainer bij Sparta. In beide gevallen koos hij voor de luwte. Bij Helmond Sport heeft Bob Peeters tot het einde van het seizoen een contract als hoofdtrainer.