Na koers van 192 km fietst Van der Poel nog 65 km naar huis

Louvel, renner van Arkéa-Samsic, ging er in de slotfase op de Moskesstraat alleen vandoor. Achter hem sprintte zijn landgenoot Arnaud Démare naar de tweede plaats. De Belg Dries Van Gestel finishte als derde.

Voor Louvel was het zijn tweede zege als wielerprof. Vorig jaar won hij de Vuelta a Castilla y Leon, een eendaagse koers in Spanje.

Lekke band nekt Van der Poel

Van der Poel maakte in de Druivenkoers dus zijn rentree. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck was vanwege een gebrek aan vorm uitgevallen in de Tour de France en reed sindsdien alleen nog enkele criteriums. Van der Poel finishte, mede door een lekke band in volle finale, als 35e op 50 seconden van de winnaar.

Reactie Van der Poel

„Het was niet slecht, ik reed vooral op het slechtst mogelijke moment lek”, aldus MvdP na de koers in Overijse tegenover Het Nieuwsblad. „Het duurde wel even voordat de auto er was en het kostte me heel veel kracht om terug te komen. Dat was wel jammer, want we reden op dat moment met een mooie groep weg. Op het einde probeerden we het nog tot een sprint te laten komen voor Jasper (Philipsen, red.), maar bij mij was het beste er af op het einde. Zonder die lekke band had het er wel anders uitgezien vandaag”

„Het gevoel was zeker niet slecht, ik kon ook terug afzien”, vervolgt Van der Poel. „Daar was ik wel blij mee. Het was eigenlijk zoals ik verwacht had. Zeker niet slecht, maar ook niet super. Ik weet van mezelf dat ik altijd een paar koersen nodig heb om terug in het ritme te komen als ik niet op hoogte ben geweest.”

Met Roodhooft naar huis

En na de koers … kiest Van der Poel voor nog een ritje van 65 kilometer huiswaarts. „Dat heb ik in het verleden al eens gedaan. Dat is ook zeker een van de redenen waarom ik voor zulke koersen dicht bij huis kies. Dat is wel een makkelijke manier om die trainingsuren erin te krijgen.” Hij moet het ritje alvast niet alleen afleggen: ploegleider Christoph Roodhooft fietst mee voor de gezelligheid.

Ganna houdt Mollema van zege af in proloog Ronde van Duitsland

Bauke Mollema is er net niet in geslaagd de proloog van de Ronde van Duitsland te winnen. De Nederlander stond in de korte tijdrit over 2,6 kilometer met start en finish in Weimar lang aan de leiding. Maar de Italiaan Filippo Ganna, de wereldkampioen tijdrijden, dook nog net onder zijn tijd. De renner van Ineos Grenadiers kwam tot een tijd van 2 minuten en 56 seconden. Mollema zat daar twee tellen achter.

De Duitser Nils Politt werd 3 seconden achter Ganna derde, net voor de Nederlander Mick van Dijke.

Diens landgenoot Olav Kooij had halverwege de snelste tijd, maar ging meteen na die meting onderuit. Die tussentijd, op het hoogste punt van het parcours, leverde het sprinttalent uit Numansdorp wel de bergtrui op. Of de renner van Jumbo-Visma die donderdag draagt is de vraag. Ten tijde van de huldiging was Kooij in het ziekenhuis waar de wonden aan zijn linkerbeen werden verzorgd. Kooij won vorige week nog twee ritten in de Ronde van Denemarken.

Voormalig Tourwinnaar Egan Bernal rijdt in Duitsland zijn tweede koers na de Ronde van Denemarken. De 25-jarige Colombiaan van Ineos eindigde als 73e. In januari raakte hij ernstig gewond nadat hij tijdens een training tegen een stilstaande bus was aangereden.