BMX’er Kimmann breekt sleutelbeen bij start seizoen: ’Zo wilde ik niet beginnen’

„Ik heb vandaag in de hoofdwedstrijd mijn sleutelbeen gebroken en vlieg zo snel mogelijk naar Nederland voor verder onderzoek”, schrijft Kimmann, die vrijdag bij zijn eerste optreden in de Amerikaanse stad als tweede was geëindigd achter de Australiër Izaac Kennedy. „Dit is uiteraard niet de manier waarop ik het seizoen had willen beginnen.”

Hoogtepunten voor de BMX’ers dit jaar zijn onder meer de wereldbekerwedstrijden in Arnhem eind juni en de gemengde WK voor alle fietsdisciplines, begin augustus in het Schotse Glasgow. Kimmann, afkomstig uit het Overijsselse Lutten, is tweevoudig wereldkampioen op de supercross.