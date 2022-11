Vettel genoot niet van laatste race in Formule 1

„Ik had gehoopt op wat meer punten”, zei de 35-jarige Duitser, die zich als negende had gekwalificeerd. „We hanteerden niet de beste strategie vandaag door slechts één keer te stoppen. Toen mijn banden ouder werden, zakte ik naar achteren. We hadden vandaag de langzaamste strategie, dus daar kon ik niet zo van genieten. Zonde wel, want we hadden ervoor kunnen zorgen dat we in het constructeurskampioenschap boven Alfa Romeo zouden eindigen.”

Vettel sloot de uitloopronde af door met rokende banden een paar ’donuts’ te maken op het rechte stuk en parkeerde zijn auto daarna voor de hoofdtribune. De Duitser werd luid toegejuicht door het publiek toen hij uitstapte. „Al met al was dit wel een grote dag. Ik heb zoveel support gekregen, dat was heel speciaal. Ik zag overal vlaggen en lachende gezichten”, zei Vettel.

„Ik ga de Formule 1 meer missen dan ik nu denk. De afgelopen twee jaar waren in sportief opzicht teleurstellend, maar wel nuttig en belangrijk voor mijn leven. Ik heb ingezien dat er belangrijker zaken zijn dan rondjes rijden. Als coureurs hebben we een bevoorrechte positie, maar daar horen ook verantwoordelijkheden bij. We kunnen mensen inspireren met wat we doen en zeggen. Ik hoop dat andere coureurs doorgaan met dat goede werk.”

Vettel debuteerde in 2007 in de Formule 1 en reed 299 races. Daarvan won hij er 53. De Duitser pakte 57 keer poleposition en werd tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen in een Red Bull-auto. Hij reed daarna jaren voor Ferrari en in de laatste twee seizoenen voor Aston Martin.