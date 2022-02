Gouden paralympiër Fleur Jong doet mee aan NK bij valide atleten

Sport

IOC: geen wedstrijden in Rusland, ook vlaggen en volksliederen in de ban

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft alle internationale sportbonden gevraagd geen evenementen meer in Rusland of Wit-Rusland te laten plaatsvinden. Die moeten volgens het overkoepelende sportcomité allemaal worden verplaatst of geannuleerd vanwege de Russische inval in Oekraïne.