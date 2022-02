Sport Kort: FC Twente weken zonder Mees Hilgers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

FC Twente komende weken zonder Hilgers

10:49 uur FC Twente moet het de komende weken zonder Mees Hilgers doen. Dat heeft onderzoek naar de ernst van de blessure van de verdediger uitgewezen, zo laat de Enschede club uit de Eredivisie weten. Hilgers viel het afgelopen weekeinde in het verloren duel bij Ajax met een pijnlijke lies uit.

FC Twente staat momenteel op de vijfde plaats in de Eredivisie en is daarmee kansrijk voor kwalificatie voor de play-offs voor Europees voetbal. De formatie van trainer Ron Jans speelt komend weekeinde thuis tegen Go Ahead Eagles.

Hilgers is een speler uit de eigen opleiding van FC Twente, die dit seizoen is doorgebroken.

NEC maakt plannen om club financieel gezond te maken

09:53 uur NEC heeft plannen gelanceerd om de club „zelfstandig en financieel gezond te maken.” Daartoe moeten er meer inkomsten worden gegenereerd. Daarvoor wil de club uit de Eredivisie meerdere projecten opstarten.

„Het vernieuwen van het stadion en daarmee ook het creëren van mogelijk extra zitplaatsen”, noemt de club als één van de plannen. Verder: „Het toevoegen van maatschappelijke en commerciële initiatieven in en rond het stadion; vastgoedontwikkeling in de vorm van bijvoorbeeld nieuwe woningen voor de krappe Nijmeegse woningmarkt; circa 200 huurappartementen geïntegreerd in, of direct naast, het stadion.”

Op basis van deze plannen is een langetermijnstrategie ontwikkeld. NEC wil het stadion van de gemeente Nijmegen kunnen terugkopen én ook financieel zelfstandig gezond blijven draaien in de Eredivisie. Deze langetermijnstrategie is vormgegeven onder de projectnaam Ons Nest.

Dallas te sterk voor koploper Miami Heat

07:18 uur Miami Heat heeft zich dinsdag in de eigen hal laten verrassen door Dallas Mavericks. Met Luka Doncic als uitblinker werd de koploper in de oostelijke divisie van basketbalcompetitie NBA met 107-99 verslagen.

Doncic kwam ondanks een dubbele dekking tot 21 punten, 10 rebounds en 6 assists. Twee driepunters in de slotfase, van Jalen Brunson en Maxi Kleber, beslisten het duel. Beide schutters kwamen tot 19 punten. Dallas maakte een einde aan een serie van vijf overwinningen die Miami naar de koppositie had gebracht. Die deelt het nu met Chicago Bulls. Jimmy Butler was met 29 punten de topscorer bij de ploeg uit Miami.

Dallas won vijf van de laatste zes duels.