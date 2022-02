Sport Kort: Halve finale beker Go Ahead-PSV op 2 maart, AZ-Ajax dag later

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Halve finale beker Go Ahead-PSV op 2 maart, AZ-Ajax dag later

14.05 uur: De KNVB heeft het speelschema bekendgemaakt voor de halve finales van de beker. Het eerste duel in de halve eindstrijd gaat in Deventer tussen Go Ahead Eagles en PSV, op woensdag 2 maart om 20.00 uur. Een dag later ontvangt AZ Ajax voor de andere plek in de finale, ook om 20.00 uur.

Door deze wedstrijden is het speelschema in de Eredivisie het weekend erna aangepast. AZ zou zaterdag 5 maart op bezoek gaan bij NEC, maar het duel in Nijmegen gaat naar de zondag om 16.45 uur. Ook de thuiswedstrijd van PSV tegen Heracles Almelo gaat een dag naar achter, naar zondag 6 maart 12.15 uur. Dat is volgens de KNVB op verzoek van de Eindhovenaren in verband met een mogelijk duel in de Conference League op 10 maart.

Om op zondag 6 maart ruimte te maken in het wedstrijdschema, gaat Willem II - sc Heerenveen naar de zaterdag, om 16.30 uur. Go Ahead Eagles - FC Utrecht wordt die dag ruim een uur eerder gespeeld dan eerder gepland, om 18.45 uur.

Belgische voetbalclub Eupen ontslaat trainer Krämer

12.59 uur: De Belgische voetbalclub Eupen heeft trainer Stefan Krämer ontslagen. Assistent Michael Valkanis neemt het tot het einde van het seizoen over, zo liet de club uit de hoogste klasse weten.

„Een lange reeks zonder overwinningen heeft tot deze beslissing geleid”, zegt Eupen in een verklaring. „Met een trainerswissel willen we het team een nieuwe impuls geven.”

Krämer kwam afgelopen zomer in dienst bij Eupen. Daarvoor was de 54-jarige Duitser in de tweede en derde Bundesliga bij Arminia Bielefeld, Cottbus, Erfurt, Uerdingen en Magdeburg actief.

Olympisch eventingkampioen geschorst wegens slaan paard

12:31 uur Tweevoudig olympisch kampioen eventing Mark Todd is door de British Horseracing Authority geschorst nadat een video was opgedoken waarop is te zien dat hij een paard met een tak slaat. De 65-jarige Nieuw-Zeelander deed dat meerdere malen tijdens een training.

De voorlopige schorsing betekent dat Todd nu niet meer aan wedstrijden mag deelnemen. Er volgt nader onderzoek.

Todd, die individueel gouden medailles won op de Olympische Spelen van 1984 en 1988, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor het incident.

Mees Hilgers Ⓒ ProShots

FC Twente komende weken zonder Hilgers

10:49 uur FC Twente moet het de komende weken zonder Mees Hilgers doen. Dat heeft onderzoek naar de ernst van de blessure van de verdediger uitgewezen, zo laat de Enschede club uit de Eredivisie weten. Hilgers viel het afgelopen weekeinde in het verloren duel bij Ajax met een pijnlijke lies uit.

FC Twente staat momenteel op de vijfde plaats in de Eredivisie en is daarmee kansrijk voor kwalificatie voor de play-offs voor Europees voetbal. De formatie van trainer Ron Jans speelt komend weekeinde thuis tegen Go Ahead Eagles.

Hilgers is een speler uit de eigen opleiding van FC Twente, die dit seizoen is doorgebroken.

NEC maakt plannen om club financieel gezond te maken

09:53 uur NEC heeft plannen gelanceerd om de club „zelfstandig en financieel gezond te maken.” Daartoe moeten er meer inkomsten worden gegenereerd. Daarvoor wil de club uit de Eredivisie meerdere projecten opstarten.

„Het vernieuwen van het stadion en daarmee ook het creëren van mogelijk extra zitplaatsen”, noemt de club als één van de plannen. Verder: „Het toevoegen van maatschappelijke en commerciële initiatieven in en rond het stadion; vastgoedontwikkeling in de vorm van bijvoorbeeld nieuwe woningen voor de krappe Nijmeegse woningmarkt; circa 200 huurappartementen geïntegreerd in, of direct naast, het stadion.”

Op basis van deze plannen is een langetermijnstrategie ontwikkeld. NEC wil het stadion van de gemeente Nijmegen kunnen terugkopen én ook financieel zelfstandig gezond blijven draaien in de Eredivisie. Deze langetermijnstrategie is vormgegeven onder de projectnaam Ons Nest.

Dallas te sterk voor koploper Miami Heat

07:18 uur Miami Heat heeft zich dinsdag in de eigen hal laten verrassen door Dallas Mavericks. Met Luka Doncic als uitblinker werd de koploper in de oostelijke divisie van basketbalcompetitie NBA met 107-99 verslagen.

Doncic kwam ondanks een dubbele dekking tot 21 punten, 10 rebounds en 6 assists. Twee driepunters in de slotfase, van Jalen Brunson en Maxi Kleber, beslisten het duel. Beide schutters kwamen tot 19 punten. Dallas maakte een einde aan een serie van vijf overwinningen die Miami naar de koppositie had gebracht. Die deelt het nu met Chicago Bulls. Jimmy Butler was met 29 punten de topscorer bij de ploeg uit Miami.

Dallas won vijf van de laatste zes duels.