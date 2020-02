Neymar haalt uit naar PSG

Volgens de Braziliaanse aanvaller, die wel wist te scoren in het met 2-1 verloren uitduel met Borussia Dortmund, werd hij de afgelopen weken ten onrechte aan de kant gehouden.

„Het is moeilijk om vier wedstrijden op een rij niet te spelen. Helaas was het niet mijn keuze, maar die van de club. De doktoren hebben voor mij een beslissing genomen die ik niet leuk vond”, zei Neymar. „We hebben een hoop discussies gehad. Ik wilde spelen en voelde me goed, maar de club was bang en ik was degene die leed.”

Neymar miste de competitieduels met Nantes, Olympique Lyon en Amiens en de bekerwedstrijd tegen Dijon. Zelf had hij graag in een van die wedstrijden zijn rentree al gemaakt, zodat hij voor het duel met Dortmund al wat minuten zou hebben gespeeld.

Trainer Thomas Tuchel oordeelde na afloop, met gevoel voor understatement, dat Neymar „een gebrek aan wedstrijdritme had.”