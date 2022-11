ADO-directeur denkt niet aan opstappen: ’In principe ook met Kuyt na de winterstop’

„Ik loop zelf niet weg. Het kan altijd zijn dat de Amerikaanse aandeelhouder zegt: we zijn klaar met jou, Reintjes. Dan kan ik ontslagen worden. Maar het is de bedoeling dat ik pas aan het einde van het seizoen vertrek”, aldus Reijntjes, die in mei vorig jaar werd aangesteld als interim-directeur na de degradatie uit de Eredivisie. „We nemen nu tijdens de winterstop de tijd om de juiste beslissingen te nemen rond de staf en de spelers. We gaan kijken hoe we de staf opnieuw gaan inrichten, zodat we na de winterstop wél prestaties kunnen neerzetten. Dat is in principe ook met Dirk ja.”

ADO liep vorig seizoen via strafschoppen promotie naar de Eredivisie mis. De club uit Den Haag begon dit seizoen met de ambitie om alsnog terugkeer op het hoogste niveau af te dwingen. „De verwachtingen bij deze club zijn gigantisch”, zegt Reijntjes. „Iedereen dacht: het gaat dit seizoen wel even gebeuren. Maar het komt er vooralsnog niet uit en dat is pijnlijk. Dan raken mensen gefrustreerd en komen de emoties los.”

Al dagen onrustig

Het is al dagenlang zeer onrustig in Den Haag. Het begon vorige week met het vertrek van oud-speler Daryl Janmaat als technisch manager. Begin deze week brachten de Haagse spelers Thomas Verheydt en Ricardo Kishna een statement naar buiten waarin ze de directie betichtten van het verspreiden van leugens. De aanvallers willen ADO daarom verlaten.

Reijntjes gebruikt de onderbreking van de competitie tijdens het WK om de afgelopen maanden te evalueren en te kijken wat er nodig is om de resultaten te verbeteren. ADO hervat de competitie op 11 december tegen Almere City FC, met als het aan Reijntjes ligt ’gewoon’ Kuyt op de bank. „We hebben Dirk vijf maanden geleden aangenomen omdat we in hem en zijn staf geloven. En dat doen we nog steeds, ook al zien we dat er iets moet gebeuren. Hij is een echte professional. Maar natuurlijk denkt Dirk bij momenten ook: waar ben ik aan begonnen? Een trainer moet resultaten leveren en dat gebeurt nog niet.”