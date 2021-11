Bizar: Belenenses moet met twee keepers en zeven veldspelers tegen Benfica spelen

Volgens diverse Portugeze media zijn er maar liefst zeventien werknemers van Belenenses, dertien spelers en vier stafleden, positief getest op het virus. Terwijl Benfica al volop bezig was met de warming-up, was de thuisploeg in geen velden of wegen te bekennen.

Tegen alle verwachtingen in gaat de wedstrijd wel gewoon door, om 21.30 uur Nederlandse tijd. „We gaan roeien met de riemen die we hebben en we zoeken naar de best mogelijke oplossing”, wordt trainer Filipe Cândido geciteerd door Record. „Alle energie die het vertegenwoordigen van deze club geeft, moeten de spelers vrij laten komen.”