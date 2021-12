Jumbo-Visma vindt vervanger Dylan Groenewegen in eigen gelederen

Aanvankelijk zou Van Dijke, de regerend Nederlands kampioen bij de beloften, nog een jaar voor het Jumbo-Visma Development Team uitkomen, maar mede door zijn snelle ontwikkeling mag hij nu al ’promoveren’.

„Ik was natuurlijk al trots en blij dat ik in 2023 en 2024 deel zou uitmaken van de World Tour-ploeg, maar het is mooi dat ik nu een jaar eerder al overstap”, aldus van Dijke, die naast zijn nationale titel op de weg, dit jaar ook zegevierde in een etappe in de Kroatische Cro Race.

„Ik verwacht dat ik een hele hoop nieuwe ervaringen ga opdoen waar ik veel van ga leren. Afgelopen seizoen was er al één met goede leermomenten en dat gaat aankomend jaar niet anders zijn. Op sommige momenten zal ik het natuurlijk zwaar krijgen, maar dat bevordert mijn ontwikkeling. Het voelt goed om er weer een schepje bovenop te doen. Daarnaast is het leuk dat mijn broer en ik nu min of meer tegelijk overstappen naar de World Tour-formatie”, aldus Van Dijke, wiens tweelingbroer Mick in september al werd overgeheveld.

Merijn Zeeman

„Bij Team Jumbo-Visma is er geen harde grens tussen het World Tour-team en de opleidingsploeg”, aldus sportief directeur Merijn Zeeman in het persbericht. „We kiezen per persoon een programma dat het beste bij de renner past. Tim ontwikkelt zich razendsnel. Daarom denken wij dat hij een uitdagend programma nodig heeft, waarbij wedstrijden van de World Tour-ploeg worden afgewisseld met die van het development team. Aankomend jaar wordt Tim nog begeleid vanuit de opleidingsploeg, maar gaat hij ook zijn eerste stappen zetten in de World Tour.”

Dylan Groenewegen

Dylan Groenewegen vertrok eerder deze maan naar het Australische Team BikeExchange. De sprinter beschikte over een doorlopend contract, maar mocht uitkijken naar een andere werkgever, omdat er bij Jumbo-Visma door alle klassementsambities steeds meer kansen voor hem waren in grote rondes.