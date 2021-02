PSV ook in bekerclash tegen Ajax zonder Mario Götze en Cody Gakpo

PSV won zaterdag, voordat het begon te sneeuwen, met 3-0 van FC Twente. Serieus trainen zat er daarna niet meer in. „Onmogelijk, we hadden geen veld om te trainen”, zei Schmidt. „We hebben vandaag een stukje van het kunstgras schoongemaakt, voor een korte activatietraining. Het is geen ideale voorbereiding, maar we moeten accepteren dat dit een speciale tijd is. We zijn klaar voor dit bekergevecht.”

Vorige maand troffen Ajax en PSV elkaar ook al, toen voor de competitie. PSV gaf in de Johan Cruijff ArenA een vroege voorsprong van 2-0 uit handen (2-2). „We hadden die wedstrijd kunnen winnen, maar ook kunnen verliezen”, aldus Schmidt. „Een gelijkspel was een terechte uitslag. Woensdag wordt het een andere wedstrijd, een gelijkspel is niet mogelijk. Eén team gaat door, de ander ligt eruit. Wij willen het team zijn dat doorgaat.”

PSV verloor de afgelopen weken in de competitie van AZ en Feyenoord en dus wacht Schmidt nog op zijn eerste zege in een topper. „Maar het seizoen is nog niet voorbij. Het belangrijkste is dat we na een verloren wedstrijd steeds goed reageerden.”

De Duitser Lars Unnerstall kreeg in de vorige twee bekerwedstrijden, tegen De Graafschap en FC Volendam, de voorkeur boven Yvon Mvogo, die de eerste keus is van Schmidt in de competitie. „Dat wil niet zeggen dat Lars alle bekerduels keept. We kijken steeds per wedstrijd wat het beste is”, aldus de PSV-trainer, die naar eigen zeggen van sneeuw houdt. „Maar dan wel om in te snowboarden, niet om te voetballen.”