Nu echt einde Belgisch voetbalseizoen?

Vooral interessant is hoe de clubs de gevolgen zien van het voortijdige einde vanwege de coronacrisis. Bijvoorbeeld of Club Brugge de titel krijgt toebedeeld, hoe de Europese tickets worden verdeeld en of er sprake zal zijn van promotie en degradatie.

De algemene vergadering is om 16.00 uur via een videoverbinding. De leiding van de Pro League sprak zich begin april al uit voor een beëindiging van de competities, maar een stemming waarin de clubs het voorstel kunnen bekrachtigen werd tot vier keer toe uitgesteld.

Omdat de Europese voetbalbond UEFA voor 3 augustus duidelijkheid wil van de landen over de verdeling van de Europese tickets, zou in het weekend van 1 en 2 augustus bijvoorbeeld nog de Belgische bekerfinale kunnen worden gespeeld. Ook daarover gaan de clubs zich buigen.