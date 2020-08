Max Verstappen: ’Pech en geluk tegelijk’

„Ik heb geluk en pech tegelijk”, zo luidde na afloop de eerste reactie van Verstappen, die alleen Bottas nog wist te passeren. Omdat hij een pitstop had gemaakt om op verse banden de snelste rondetijd te rijden, kwam hij uiteindelijk luttele seconden tekort om Hamilton van de zege te houden.

„ Dus ja, als ik niet was gestopt, dan...Maar dat is als. Want als Bottas die lekke band niet had gekregen was ik ook geen tweede geworden. Ik ben dus heel blij met dit gelukje, ik heb een plek gewonnen.”

Ⓒ AFP

„De Mercedessen waren gedurende de race ook gewoon te snel. Het was voor mij een vrij eenzame race”, aldus Verstappen, die van Charles Leclerc op een kort gevecht na de start niets te vrezen had. De Ferrari-coureur schoof door de lekke band van Bottas op naar de derde plaats.

Bekijk ook: Max Verstappen tweede in Britse GP na race in niemandsland en gekke slotfase

Lewis Hamilton komt met een lekke linkervoorband over de finish. Ⓒ AFP

Lewis Hamilton

Hamilton beleefde in de slotronde angstige momenten en was na afloop dan ook dolgelukkig dat hij nipt stand wist te houden. „Ik voelde mijn hart in mijn keel bonzen”, verklapte de Brit na afloop.

„Ik was bang dat ik te langzaam was om Verstappen van mij af te houden of verdere schade aan mijn auto zou oplopen. Ik bad dat ik het vol zou houden. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt in een laatste ronde. Gelukkig liep het goed af.”

Bekijk ook de uitslagen, de verdere wedstrijdkalender en de tussenstand in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1.

Bekijk ook: Verstappen toont gevoel voor humor