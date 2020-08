„Ik neem dan een jaar vrij en zal mezelf afvragen of ik het voetbal mis. Zo niet, dan is dat het einde van Jürgen Klopp als coach”, zei de Duitser op de website ’Sportbuzzer’.

Klopp (53) is sinds 2015 coach van Liverpool. Hij won vorig jaar de Champions League met de club en leidde dit seizoen Liverpool naar de eerste Engelse landstitel in dertig jaar. Op dit moment is de coach nog gretig genoeg.

„We verdedigen geen titels, we willen nieuwe, we zijn nog maar net begonnen met winnen”, kondigde Klopp aan met het oog op het nieuwe seizoen. „De hele ploeg kijkt uit naar het nieuwe seizoen en wil het nog beter doen.”

Klopp maakte eerder ook al indruk bij Borussia Dortmund. Met de club uit het Ruhrgebied veroverde de trainer uit Stuttgart zowel in 2011 als 2012 de landstitel. In 2012 won Borussia ook de Duitse beker. Een jaar later ging Dortmund in de finale van de Champions League onderuit tegen Bayern München: 2-1.