Ajax wil megatalent Rayane Bounida (15) wegkapen bij Anderlecht

De technisch begaafde middenvelder van Anderlecht, die een hit is op Instagram en YouTube, werd deze week in het bijzijn van zijn familie en Mo Nouri, de broer van Abdelhak Nouri, rondgeleid op sportpark De Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA. Bounida heeft bij Anderlecht nog geen contract, waardoor Ajax hem voor een opleidingsvergoeding kan overnemen. De Amsterdammers proberen Bounida ervan te overtuigen dat Ajax de ideale tussenstap naar de Europese top is.