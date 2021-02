Roger Schmidt: ’Ihattaren heeft zich niet gedragen zoals het hoort’

Dat zei de Duitse trainer in aanloop naar de thuiswedstrijd met Ajax. „Ihattaren heeft zich donderdag niet gedragen zoals je dat van een prof mag verwachten. Weinig inzet, weinig teamdiscipline. Daarom hebben we deze beslissing genomen”, aldus Schmidt.

Het is de tweede keer dit seizoen dat Ihattaren en Schmidt een conflict hebben. Schmidt liet de 19-jarige middenvelder in september in de uitwedstrijd tegen FC Groningen op de bank starten omdat Ihattaren op de training niet met de juiste houding op het veld stond.

Toen Ihattaren halverwege december tegen FC Utrecht voor het eerst dit seizoen scoorde, liep hij naar de zijlijn en omhelsde Schmidt. Daarmee leek het goed te zitten tussen de twee.

Vorige week ontbrak Ihattaren in de uitwedstrijd tegen Olympiakos in de Europa League en thuiswedstrijd tegen Vitesse in de selectie omdat hij ziek was. Tegen Olympiakos (het thuisduel) keerde hij donderdag terug in de groep. Na die wedstrijd, waarin PSV werd uitgeschakeld en Ihattaren niet in actie kwam, feliciteerde Ihattaren via Instagram Ajacied Ryan Gravenberch voor het bereiken van de volgende ronde. Ook gaf hij een ’like’ bij een foto van Ajax-spits Brian Brobbey.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie