Premium Het beste van De Telegraaf

Braziliaanse vleugelspits geniet na van eerste Klassieker en z’n ’golazo’ Wordt Paixao beter dan Leonardo?

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Igor Paixao is door het dolle na zijn goal tegen Ajax. Ploeggenoot Mats Wieffer is onderweg om hem te feliciteren. Ⓒ FOTO’S ANP/HH & PRO SHOTS

ROTTERDAM - Een Braziliaan op de vleugel bij Feyenoord hebben we eerder gezien. De kleine Leonardo, het mannetje dat op zijn twaalfde jaar al naar Varkenoord kwam, werd misschien wel de meest bekende Feyenoorder uit het land van Pelé. Leonardo won zelfs de UEFA Cup in 2002 en Igor Paixao kan er alleen maar van dromen om in Rotterdam ook een Europese prijs te veroveren.