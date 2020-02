Steven Bergwijn is nog lang niet zover als Memphis Depay

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Na z’n geweldige binnenkomer bij Tottenham Hotspur gaat het nu pas beginnen voor Steven Bergwijn. Het verwachtingspatroon bij de club, publiek en de media ligt direct heel hoog en daarmee neemt de druk op hem toe. Benieuwd hoe Bergwijn daarmee omgaat. Zeker in zo’n nieuwe omgeving, in de Premier League waar alles twee keer zo snel gaat als in de Eredivisie, waar betere teams en betere verdedigers rondlopen.