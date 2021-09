FC Twente scoort vier op een rij

SC Heerenveen stond vooraf exact gelijk met FC Twente, maar was op het veld lange tijd totaal geen partij voor de tukkers, die na een stroeve competitiestart helemaal los zijn. Pas in de slotfase kwam SC Heerenveen beter in de wedstrijd en maakten de Friezen het bij een 0-3 achterstand nog spannend. Uiteindelijk bracht FC Twente toch de drie punten over de meet, al kostte dat veel meer moeite dan lange tijd voor mogelijk was gehouden.

Het krachtsverschil was aanvankelijk erg groot. Al in de 10e minuut nam FC Twente de leiding, toen scheidsrechter Jeroen Manschot een penalty toekende vanwege een overtreding van Ibrahim Dresevic op Ricky van Wolfswinkel. In eerste instantie miste de arbiter de overtreding, maar VAR Jochem Kamphuis attendeerde hem op het moment. Van Wolfswinkel benutte zelf de strafschop, zijn vierde seizoensgoal, waarmee hij op gelijk hoogte kwam met Robin Pröpper, de verrassende clubtopscorer van de eerste zes speelronden.

Feestelijke begin

Jans had zijn ploeg op twee posities aangepast. In plaats van Giovanni Troupée speelde Luca Everink op de rechtsbackpositie. Daarmee stonden drie zelfopgeleide spelers in de basis van FC Twente (verder ook Daan Rots en Mees Hilgers). Routinier Wout Brama, die nog altijd erg belangrijk is voor het team, werd in het Abe Lenstra Stadion gespaard en begon op de bank. Op zijn positie speelde Michal Sadilek, terwijl Gijs Smal in de ploeg kwam als linksback.

De middag begon feestelijk voor SC Heerenveen met de onthulling van de naamborden van de naar de clubiconen Riemer van der Velde en Foppe de Haan vernoemde tribunes. Het zou echter geen feestelijke voetbalmiddag worden voor de Friezen, die helemaal niets in te brengen hadden tegen FC Twente.

VAR keurt prachtgoal af

Al direct na de vroege 1-0 kreeg Daan Rots een enorme kans om de score uit te breiden, maar SC Heerenveen-doelman Erwin Mulder redde knap. Daarbij blesseerde de goalie wel zijn hand en in de rust zou hij zichzelf moeten laten vervangen. Waar FC Twente bij de 0-1 profijt had van de VAR, daar haalde Jochem Kamphuis nog voor rust een streep door een schitterend doelpunt van Ramiz Zerrouki. De FC Twente-middenvelder krulde de bal met veel gevoel in de verre hoek. Het zou een schitterende eerste goal in het betaald voetbal zijn geweest van de Algerijns international, maar hoewel Zerrouki de bal over de Heerenveen-defensie heen speelde, werd de goal toch afgekeurd vanwege buitenspel, omdat bij het voorgaande balcontact Dimitris Limnios nipt buitenspel had gestaan.

Toch werd het nog voor rust 0-2. Milan van Ewijk, die een erg matige eerste helft afwerkte, speelde de bal te kort terug op doelman Mulder, waardoor Rots ertussen kon komen en koeltjes afwerkte.

Van Beek scherpt eigen record aan

Het spelbeeld bleef na rust lange tijd onveranderd. Het was FC Twente dat domineerde en kansen kreeg en uiteindelijk erg goedkoop aan de 0-3 zou komen. Een botsende terugspeelbal van Sven van Beek kon door doelman Mous niet verwerkt worden, zodat Van Beek ook in het shirt van zijn nieuwe werkgever weer een eigen goal achter zijn naam kreeg. Het was de achtste in totaal van Van Beek in de Eredivisie, die al recordhouder was en zijn record daarmee aanscherpte.

De wedstrijd leek beslist en Jans sloeg aan het wisselen, maar SC Heerenveen liet zich toch minder willoos afslachten als lange tijd het geval leek. De 1-3 van Tibor Halilovic leek nog een eretreffer, maar toen Henk Veerman er in de 81e minuut 2-3 van maakte, groeide het geloof in het Abe Lenstra Stadion, dat er toch nog iets in zat voor de thuisploeg. Het leverde een spectaculaire slotfase op, waarin FC Twente ineens zwaar onder druk kwam te staan. Omdat de finesse ontbrak bij de Friese aanvallers, gingen de drie punten uiteindelijk toch mee in de bus naar Enschede, waardoor FC Twente naar de zesde plaats is geklommen.

"In slotfase vrouwen en kinderen eerst"

Jans beleefde nog even spannende slotminuten voordat zijn ploeg bij sc Heerenveen de vierde zege op rij kon pakken. „Tot aan de eerste tegengoal dachten we dat we niet in de problemen zouden komen”, zei hij bij ESPN. „Maar het werd nog even hartstikke lastig. In de slotfase was het vrouwen en kinderen eerst.”

„We waren tot de 70e minuut heer en meester”, zei Jans. „Maar dan zie je dat de wedstrijd opeens kan kantelen. De tweede goal kwam vrij snel en zij gingen opportunistisch spelen met het fanatieke vak er nog achter.”