Wout Poels pijnlijk onderuit tegen veelvraat Tadej Pogacar

Pogacar hield Jonas Vingegaard en Richard Carapaz achter zich en won de rit naar de top van Luz-Ardiden en nam zodoende de leiding in het bergklassement over van Poels. Mocht de oppermachtige Sloveen tijdens de laatste drie etappes (twee sprintritten en een tijdrit) niets geks overkomen, dan sleept hij in Parijs voor het tweede jaar op een rij drie truien in de wacht. De 22-jarige Pogacar gaat ook aan de leiding in het jongerenklassement.

Theunisse en Rooks

De dappere Poels, die achttiende werd op 2.32 van Pogacar, had zich in een select gezelschap kunnen fietsen. Pas twee keer eerder was het ’Oranje boven’ in het bergklassement. De laatst keer was in 1989, toen Gert-Jan Theunisse met het iconische tricot aan de haal ging. Een jaar eerder sleepte Steven Rooks de prijs in de wacht.

Poels begon de 130 kilometer lange etappe van Pau en Luz Ardiden met een voorsprong van elf punten op Pogacar, maar wist dat er donderdag nog veel punten te verdienen waren.

Politie-inval

De voorbereiding van de Limburger was niet ideaal. Woensdagavond deed de politie een inval in het hotel van zijn ploeg Bahrain Victorious. „Het verstoorde onze avond. We konden ons pas iets later laten masseren en gaan eten”, stelde Poels voor de start. De man uit Blitterswijck had geen idee waarvoor de actie was bedoeld.

Poels zette de knop echter knap om. Op de Tourmalet, de voorlaatste klim van de dag, sprokkelde hij punten door met een versnelling naar een groepje koplopers toe te rijden.

Beslissing

De beslissing viel op de slotklim naar Luz Ardiden, waar dubbele punten klaarlagen. Poels moest op de tweede opeenvolgende buitencategorie-col echter al vroeg lossen, al bleef hij knokken. Poels wist op dat moment dat het heel lastig ging worden. Pogacar had namelijk genoeg aan een derde plaats. De veelvraat ging echter voor de volle buit en pakte zijn derde ritzege in de Tour de France.

De strijd om de bollentrui is nu beslist. In de sprintetappes van vrijdag en zondag, naar Libourne en Parijs, staan alleen heuveltjes van de vierde categorie op het programma, met bovenop slechts schamele puntjes. Zaterdag wacht de renners een tijdrit.

Wilco Kelderman steeg donderadg een plekje in het algemeen klassement. Ⓒ Getty Images

Wilco Kelderman

Pogacar heeft in de strijd om het geel een ruime voorsprong van ruim vijf minuten op zijn naaste achtervolgers Vingegaard en Carapaz. Rigoberto Uran zakte donderdag door het ijs en verloor zijn vierde plaats. Wilco Kelderman, die zesde stond, steeg een plekje. Het verschil met nummer podiumklant Carapaz is ongeveer drie minuten. Nummer vier Ben O’Connor staat 42 seconden voor de Nederlander, die goed kan tijdrijden.

