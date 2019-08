AZ verspeelt koppositie

De terugval in vergelijking met de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen FC Mariupol was groot en pas in de slotfase liet AZ weer een beetje het eigen spel zien. De grootste kansen waren evenwel voor FC Groningen, dat misschien wel het meest ontevreden mocht zijn over het doelpuntloze gelijkspel.

Wel wist AZ tegen FC Groningen ook in de zevende officiële wedstrijd van dit seizoen de nul te houden en dat is een record. Nooit eerder slaagde een Nederlandse club hierin. AZ had afgelopen donderdag al Vitesse geëvenaard, dat in het seizoen 2001/2002 de eerste zes duels van het seizoen zonder tegengoal was gebleven.

In vergelijking met de Europese wedstrijd tegen FC Mariupol van afgelopen donderdag ontbraken Ron Vlaar en Stijn Wuytens bij AZ. Het tweetal had tegen de Oekraïners al wat last gekregen en was voortijdig vervangen. Met Pantelis Hatzidiakos en de een linie naar achter gehaalde Teun Koopmeiners had AZ tegen FC Groningen een compleet nieuw centraal verdedigingsduo. Door de positiewisseling van Koopmeiners kwam er een plekje in de basis vrij voor Jordy Clasie.

Arne Slot probeert zijn ploeg te sturen. Ⓒ BSR Agency

De power van Koopmeiner werd gemist op het middenveld en na een dik uur greep Slot in en bracht Joris Kramer als centrale verdediger voor de anonieme Clasie. Koopmeiners kon daardoor weer op het middenveld gaan spelen. Vanaf toen kreeg AZ meer grip op de wedstrijd. Voor Kramer betekende het zijn officiële debuut in het eerste van AZ na 71 wedstrijden voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en 37 voor FC Dordrecht.

Bij FC Groningen was uitgerekend Ritsu Doan afgehaakt in de warming-up. De Japanner, die in beeld is bij PSV om de selectie te versterken als de transfer van Hirving Lozano is afgerond, was volgens FC Groningen geveld door een migraine-aanval. Het afhaken van Doan zou volgens FC Groningen los staan van eventuele transferperikelen. Doan werd vervangen door de Duitser Sam Schrek, die is overgenomen van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz.

Jonas Svensson wint een kopduel. Ⓒ BSR Agency

AZ had afgelopen donderdag tegen FC Mariupol veel indruk gemaakt, maar kon die lijn niet doortrekken tegen FC Groningen. De gasten waren grote delen van de wedstrijd de betere partij en creëerden het meeste doelgevaar, maar Ajdin Hrustic en Kaj Sierhuis wisten de kansen niet te benutten. In de loop van de tweede helft kreeg AZ meer grip op de wedstrijd, maar heel grote kansen leverde dat niet op.

Het veelgeroemde aanvalstrio Idrissi-Boadu-Stengs had niet de beste dag, al was Stengs nog wel gevaarlijk met een schot van afstand en had Idrissi nog enkele dreigende acties. De grootste kans was echter voor FC Groningen via invaller Mo El Hankouri, die de bal in zeer kansrijke positie voorlangs schoot. Een puntje was het maximale dat erin zat voor AZ, dat donderdag in Enschede het eerste duel in de play-off van de Europa League speelt tegen Royal Antwerp FC.