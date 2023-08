De keuze is reuze voorin bij AZ, maar nee: ‘Het is niet moeilijk om te kiezen’

Trainer Pascal Jansen is nooit te beroerd om voor te dragen uit zijn liefdesbrieven aan Vangelis Pavlidis. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan Santa Coloma-thuis, bijvoorbeeld. Op de vraag of hij ‘toch nog niet even een of andere bekende, beroemde topspeler zou willen halen, niet per se Harry Kane, maar iemand waardoor je nog een stap kunt zetten?’: ,,Nee, maar Harry Kane hoef ik ook niet te hebben. Wij hebben Pavlidis. Ik ben héél tevreden over Pavli.”

Jansen wil nou eenmaal dat de Griekse topschutter blijft. Pavlidis was in de eerste vier duels van het seizoen goed voor drie goals. Tegen RKC nam hij AZ op sleeptouw met twee treffers. Logisch dus, die wens van Jansen.

Tegelijkertijd is degene die het eten opdient afhankelijk van degene die het bereidt. Niet voor niets scandeerden de fans, na de tweede goal van Pavlidis, de naam van zijn aangever, Poku. Voor de bij rust ingevallen linksvoor was het zijn tweede assist van de avond.

Extra dimensie

Poku, net als Lahdo, begon dit seizoen nog niet in de basis. Toch zorgen de twee buitenspelers elke keer als ze op het veld staan voor een extra dimensie.

,,Er gaat heel veel dreiging van ze uit”, erkent Jansen na afloop van het duel met RKC in de mixed zone. ,,Ik geef het je te doen als die twee mannen de tijd en ruimte krijgen om de 1-tegen-1 op te zoeken. Dan moet je van goeden huize komen. Beide jongens hebben dat vandaag gebracht.”

Teamsport

Ze maken het Jansen daardoor wel erg moeilijk om een keuze te maken. Toch? ,,Nee hoor, nee, dat is zeker niet moeilijk”, zegt de trainer resoluut. ,,Het is een teamsport. We hebben jongens met verschillende kwaliteiten. En we spelen nu al heel snel in het ritme van drie wedstrijden in acht dagen, dus dat vraagt heel veel van de jongens die in de basis staan. Kijk bijvoorbeeld naar Ruben vandaag. Geen schim van afgelopen donderdag. Die ervaart dit ritme nu voor het eerst, zal daar een plek voor moeten vinden en dat gaat hem ook lukken. Maar dat betekent dat je soms hulp nodig hebt van andere jongens.”

Zoals Poku en Lahdo dus. De twee talenten die in hun invalbeurten steevast het publiek van de banken krijgen. En in dit geval een belangrijke bijdrage leverden aan de zege op RKC Waalwijk, waarmee AZ na twee duels op de eerste plek in de Eredivisie staat.