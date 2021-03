Optater voor Jumbo-Visma: ’Gemis zal voelbaar zijn’

Tony Martin (links) moet de strijd staken. Ⓒ ANP/HH

BOLLÈNE - Het verlies van Tony Martin, de bijna onvervangbare motor van Jumbo-Visma, deed pijn. De tempobeul te moeten kwijtraken door een valpartij in de ’doodsaaie’ vijfde rit van Parijs-Nice, noemde ploegleider Grischa Niermann heel zuur. „Al hoop ik dat we later deze week niet nog een keer moeten treuren over de vier seconden die Schachmann hier heeft teruggepakt. Want die zijn wel heel makkelijk verdiend…”