Tottenham-trainer Conte overweegt spelers langer rust te geven

13.56 uur: Tottenham Hotspur-trainer Antonio Conte geeft sommige spelers misschien wat langer rust. De Italiaan is er niet blij mee dat de competitie maandag, slechts acht dagen na de finale van het WK, alweer wordt hervat.

„Het is een vreemde situatie”, aldus Conte, die twaalf spelers in zijn selectie heeft die aan het WK meededen. De Fransman Hugo Lloris en de Argentijn Cristian Romero, die een week geleden de finale speelden, zijn er maandag in de wedstrijd tegen Brentford sowieso nog niet bij.

„Ik zal de beste beslissing moeten nemen over wie er wel en niet spelen”, zei Conte, die verder aangaf dat de spelers die op het WK voetbalden nog niet op hun gebruikelijke niveau zijn.

Tottenham Hotspur staat vierde in de Premier League, met een achterstand van 8 punten op koploper Arsenal.

NBA-ster Curry nog minstens twee weken aan de kant met schouderblessure

09.26 uur: Viervoudig NBA-kampioen Stephen Curry, al anderhalve week niet spelend door een gedeeltelijke ontwrichting van de linkerschouder, staat nog minstens twee weken aan de kant. Dat heeft zijn team Golden State Warriors, de regerende NBA-kampioen, zaterdag bekendgemaakt.

De Warriors verduidelijkten dat Curry recent een medisch onderzoek onderging, waaruit bleek dat hij vooruitgang boekt. „Een nieuwe evaluatie gebeurt binnen twee weken.”

De 34-jarige point guard blesseerde zich vorige week woensdag in de met 125-119 verloren wedstrijd tegen Indiana, toen de MVP van de voorbije NBA-finale Jalen Smith de bal probeerde te ontfutselen.

De superster, tweevoudig MVP van het reguliere seizoen, zal de komende twee weken zeker zes wedstrijden missen, te beginnen met het thuisduel van zondag tegen Memphis. Curry moest verstek laten gaan voor de vier voorbije wedstrijden van de Warriors.