Ajax: nader onderzoek Daley Blind

„Hij voelt zich naar omstandigheden goed en was vanochtend op Sportcomplex de Toekomst. Hij wordt nader onderzocht en wacht de uitslagen van deze onderzoeken af voordat hij de training weer hervat”, stelt de club in een kort statement.

Bekijk ook: Schrik om Daley Blind bij Ajax

Voor de Oranje-international is het niet voor het eerst dus dat hij zomaar naar de grond ging. Op 10 december 2019 voelde Blind in het Champions League-duel met Valencia zich ’wat duizelig’, waarna tijdens onderzoek in het ziekenhuis bleek dat hij een ontstoken hartspier had.

Ruim een maand na het eerdere schrikmoment in de Johan Cruijff ArenA hervatte Blind de (individuele) training. Net onder zijn huid was een apparaatje (ICD) geplaatst dat het normale hartritme zou herstellen als het weer mis mocht gaan. Half februari van dit jaar maakte de international voor het eerst weer deel uit van de wedstrijdselectie van Ajax.

Kreet

Dinsdagagavond tegen de Duitsers hoorden mensen die dicht bij het veld stonden dat Blind een kreet slaakte. „De inwendige defibrillator ging af. Daarvoor is dat kastje ook. Daley voelt zich goed en heeft geen klachten”, sprak Ten Hag na de wedstrijd tegen Hertha BSC echter geruststellende woorden.

Ajax hervat de competitie op 13 september met een uitwedstrijd tegen Sparta. Blind maakt ook deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de duels met Polen (4 september) en Italië (7 september) in de Nations League. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges maakt vrijdag zijn definitieve selectie bekend.