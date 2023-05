Femke Bol maakt veel indruk in België

„Dit was een last minute besluit. Ik heb vanwege een blessure een paar weken geen hordentrainingen gedaan, woensdag was de eerste keer pas weer.” De 23-jarige Bol blikte tevreden terug op de race. „Ik ben hier superblij mee, want de eerste zeven horden gingen in 14-pas. Daarna was het chaos in 16-pas, maar daar heb ik de komende wedstrijden voor om te oefenen.” Ze gaf aan best zenuwachtig te zijn geweest.

„Maar die 14-pas lukte dus heel goed.” Komende vrijdag 2 juni start ze weer op de 400 meter horden tijdens de Diamond Leaguewedstrijd in Florence, twee dagen erna is ze de ster bij de FBK Games in Hengelo, waar ze een 400 meter loopt. „Ik vind het wel lekker daaraan voorafgaand een keertje nog niet in de schijnwerpers te staan.” In het kielzog van Bol liep de 4x400m estafetteloopster Cathelijn Peeters met een tijd van 55.44 op de 400 meter horden eveneens de limiet voor de wereldkampioenschappen, komende zomer in Boedapest.

Bekijk hier enkele beelden van de race.

Nick Smidt ook naar WK Atletiek

In Oordegem vielen tal van andere topprestaties te noteren voor de Nederlanders in hun eerste wedstrijd van het seizoen. Zo verraste Nick Smidt met een WK-limiet op de 400 meter horden. Met zijn 48.70 voldeed hij exact aan de internationale eis voor Boedapest. De 26-jarige atleet liep voor het eerst in zijn carrière onder de 49 seconden, en komt daarmee dichterbij het Nederlands record van 48.44 uit 1979 van Harry Schulting. Zijn tijd is ook de snelste tijd van Europa in dit nog prille seizoen. ,,Dit is een super mooi gevoel", vindt Smidt. ,,Eindelijk gaan alle trainingen dit jaar goed, zonder blessures. Alles komt nu bij elkaar. Ik heb eigenlijk sinds 2019 stil gestaan. En nu dan onder de 49 seconden."

Tasa Jiya verrast op sprint

Niet Lieke Klaver maar Tasa Jiya heerste op de 200 meter. De 25-jarige Jiya verpulverde haar persoonlijk record en liep met 22.95 voor het eerst onder de 23 seconden. In een andere serie won Lieke Klaver in 22.97, wiens persoonlijk record van 22.66 nog dateert uit 2020. ,,Ik ben in november fulltime gaan trainen op Papendal en wil dit en volgend jaar alles uit mijn carrière halen", vertelt Jaya. ,,Ik ben zo blij dat het nu lukt." Eerder op de dag scherpte ze ook haar besttijd op de 100 meter al aan tot 11.33. ,,Het is een mooie uitdaging om mijn gestructureerde gezinsleven thuis in Amsterdam met mijn dochter van vier jaar en vriend te combineren met mijn onvoorspelbare topsportleven." Klaver blikte eveneens tevreden terug op haar sprintdubbel. ,,Deze specifieke snelheidsprikkel geeft mij een beetje informatie hoe ik de 400 meter zou kunnen gaan indelen." Op de 100 meter wist de 24-jarige sprintster haar persoonlijk record aan te scherpen naar 11.39. Vrijdag komt ze bij de Diamond Leaguewedstrijd in Florence uit op haar specialiteit, de 400 meter. Twee dagen erna een 200 meter bij de FBK Games. Tegen Jiya: ,,Ik hoop dat we tijdens de FBK Games tegen elkaar kunnen lopen op de 200 meter."

Ook Raphael Bouju sneller dan ooit

De pas 21-jarige Raphael Bouju liet in Oordegem twee indrukwekkende sprints zien, waarbij hij zijn persoonlijke records aanzienlijk verbeterde. Met name zijn 100 meter in 10.20 was veelbelovend. Op de 200 meter kwam hij tot een tijd van 20.65. ,,Dat zijn dus twee limieten voor de Europese kampioenschappen onder 23 jaar, waar ik mij vooral op focus dit jaar." Bouju maakt met zijn tijden aanspraak om de snelste Nederlandse sprinter te worden. Hij versloeg op de 100 meter de ook in goede vorm verkerende Taymir Burnet (10.22) en finishte slechts tweehonderdste achter hem op de dubbele afstand in een andere serie.

De immer goedlachse routinier Churandy Martina (38) liep 10.49 op de 100 meter. De Nederlandse recordhouder op de 100, 200 en 4x100 meter (met tijden van respectievelijk 9.91, 19.81 en 37.91) hoopt volgend jaar in Parijs aan zijn zesde Olympische Spelen deel te kunnen nemen. Dat zal dan met name op de 4x100 meter moeten gebeuren.

Liemarvin Bonevacia vol vertrouwen naar Hengelo

Ook de Nederlands recordhouder op de 400 meter Liemarvin Bonevacia (34) testte zich op de korte sprintonderdelen. ,,Met mijn tijden van 10.53 op de 100 meter en 20.94 op de 200 meter ben ik klaar voor de 400 in Hengelo."