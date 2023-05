Femke Bol maakt veel indruk in België

,,Dit was een last minute besluit. Ik heb vanwege een blessure een paar weken geen hordentrainingen gedaan, woensdag was de eerste keer pas weer." De 23-jarige Bol blikte tevreden terug op de race. ,,Ik ben hier superblij mee, want de eerste zeven horden gingen in 14-pas. Daarna was het chaos in 16-pas, maar daar heb ik de komende wedstrijden voor om te oefenen." Ze gaf aan best zenuwachtig te zijn geweest.

,,Maar die 14-pas lukte dus heel goed." Komende vrijdag 2 juni start ze weer op de 400 meter horden tijdens de Diamond Leaguewedstrijd in Florence, twee dagen erna is ze de ster bij de FBK Games in Hengelo, waar ze een 400 meter loopt. ,,Ik vind het wel lekker daaraan voorafgaand een keertje nog niet in de schijnwerpers te staan." In het kielzog van Bol liep de 4x400m estafetteloopster Cathelijn Peeters met een tijd van 55.44 op de 400 meter horden eveneens de limiet voor de wereldkampioenschappen, komende zomer in Boedapest.

Bekijk hier enkele beelden van de race.