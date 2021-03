Liefde tussen Mathieu van der Poel en ’Primavera’ verder bekoeld

Mathieu van der Poel kijkt om zich heen in de finale van Milaan-Sanremo. Ⓒ Getty Images

SANREMO - Niemand kon Mathieu van der Poel wat maken, toch? Wielrennen leek door het fenomeen vaak weer even op wiskunde, maar op de Via Roma in Sanremo werden alle ’zekere’ MvdP-formules door ene Jasper Stuyven de vernieling in gereden. Geen aanval op de Cipressa van ’Matje’, noch op de Poggio ontbond hij zijn duivels. Om zijn tweede deelname aan Milaan-Sanremo uiteindelijk als vijfde te eindigen. ,,Ik was goed, maar had geen super-superdag”, aldus Van der Poel.