Marc Hirschi wint in Baskenland na val koplopers in slotkilometer

De Spanjaarden Ayuso en Lazkano begonnen na een lastige heuvelrit met voorsprong aan de slotkilometer in Ordizia, maar op een natte, verraderlijke ondergrond gleden eerst Spaans kampioen Lazkano en later Ayuso allebei onderuit. En zo gingen achtervolgers Hirschi en Healy nog naar de leiding. In een sprint bergop haalde Hirschi het duidelijk voor de Ier. Zaterdag wordt in Baskenland de Clásica San Sebastián verreden, een wedstrijd in de WorldTour.

„Ik ben heel blij met deze zege”, zei Hirschi. „Het was een zware wedstrijd en zelfs nog lastiger door de regen. Helaas viel Juan in de slotfase, maar hij kon nog het podium bereiken. We hebben als team laten zien dat we sterk zijn en klaar zijn voor San Sebastián.” Het team liet verder weten dat Ayuso geen ernstige verwondingen had overgehouden aan zijn val, alleen een gekneusde knie en enkele schaafwonden.

Bekijk hier de valpartijen