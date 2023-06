Henk de Jong werkt aan terugkeer als trainer

De trainer stopte vorig jaar oktober op doktersadvies bij Cambuur vanwege een cyste in zijn hoofd. Die is in maart met succes voor een groot deel operatief verwijderd. De coach is nog herstellende, maar zegt dat hij weer helemaal de oude wordt. „Ik ben gewoon weer normaal.”

De controlearts heeft De Jong onlangs gezegd dat hij rustig moet opbouwen. „Ik wilde weer los. Hij zei: Henk, dat mag niet. Bouw nu eerst op.” Hij maande de ongeduldige coach tot voorzichtigheid. „Als ik weer begin, moet ik door. Ik kan het niet maken tegenover de club waar ik dan trainer ben om weer te stoppen. En ook niet tegenover mezelf en mijn gezin. Ik wil niet afgekeurd worden, ik wil weer werken.”

De Jong heeft zijn contract bij Cambuur onlangs met een jaar verlengd. Hij maakte gebruik van de optie dat eenzijdig te doen, meldt Omrop Fryslân. De Friese club verkeert nu in de omstandigheid dat het twee hoofdtrainers heeft, want Sjors Ultee, die werd aangetrokken als vervanger van De Jong, heeft ook nog een contract voor een jaar.

Bedreiging Ultee

„Ik wil niet op Ultee zijn plek solliciteren, of wat dan ook. Ultee is trainer van Cambuur en heeft gewoon een contract. Ik was ziek en zou nooit terugkomen”, verduidelijkt De Jong in de podcast. „Laat 100 procent duidelijk zijn dat ik altijd wil samenwerken, maar ik snap Ultee volledig als hij mij ook wat als een bedreiging ziet”, zegt De Jong. „Dan ga ik gewoon andere dingen doen.”

De Jong werd in 2013 en 2021 kampioen met Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie. In het seizoen 2021-2022 eindigde hij als negende met de club in de Eredivisie. Afgelopen seizoen degradeerde de club uit Leeuwarden.