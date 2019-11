Weghorst goudhaantje voor Wolfsburg

De spits benutte in Lviv in de extra tijd van de eerste helft een strafschop. De penalty werd toegekend omdat Weghorst zelf naar de grond werd gewerkt.

Verder in Europa League

Door de overwinning plaatste Wolfsburg zich voor de volgende ronde van de Europa League. In dezelfde groep kan ook het Belgische AA Gent, na een 0-0-gelijkspel tegen Saint-Étienne, een plek in de knock-outfase niet meer ontgaan. Tijdens de laatste speelronde wordt de groepswinnaar bekend: Wolfsburg ontvangt Saint-Étienne, Gent speelt thuis tegen Oleksandria. Weghorst deed de hele wedstrijd mee, evenals Jeffrey Bruma.

Kluivert helpt AS Roma

AS Roma heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de volgende ronde in de Europa League. Het elftal van trainer Paulo Fonseca won in Istanbul van Medipol Basaksehir: 0-3.

Justin Kluivert had een belangrijk aandeel in de zege. De oud-Ajacied werd in de 41e minuut de diepte in gestuurd en met rechts schoot hij de bal knap binnen: 0-2. Een klein kwartier eerder was Roma op voorsprong gekomen door een eigen doelpunt van Jordan Veretout. Edin Dzeko zorgde kort voor rust voor de 0-3.

Justin Kluivert heeft gescoord. Ⓒ EPA

Borussia Mönchengladbach was in de andere groepswedstrijd te sterk voor het Oostenrijkse Wolfsberger AC: 0-1. Lars Stindl scoorde na een uur spelen.

Met nog één speelronde te gaan hebben Mönchengladbach en Roma acht punten. Medipol Basaeksehir volgt met zeven punten. Wolfsberger AC is uitgeschakeld. Roma speelt de laatste ronde thuis tegen Wolfsberger. Borussia Mönchengladbach ontvangt Basaksehir.