Opnieuw productieve ochtend Red Bull, snelste tijd voor Carlos Sainz

Pérez focuste zich niet op een snelle tijd en doorliep het programma van de renstal. Zijn snelste ronde ging in 1.33,751, goed voor de zevende tijd. Carlos Sainz (Ferrari) was de rapste in de ochtend: 1.32,486.

Alleen Yuki Tsunoda legde namens AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull, meer kilometers af dan Pérez (85 rondjes). In de middag stapt De Vries in bij dat team, terwijl Verstappen het stuur overneemt van Pérez. Zaterdag komt Verstappen niet meer in actie, nadat hij donderdag al de hele dag reed en bijna drie race-afstanden aflegde.