Premium Het beste van De Telegraaf

Goudhaantje (20) geniet na van volle tribunes en topvorm WK-sensatie Velzeboer verrukt: ’Ik was vol ongeloof’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Xandra Velzeboer grijpt in Montréal goud op de 500 meter en legt beslag op de bronzen plak in het allroundklassement.

AMSTERDAM - Een seizoen dat meer dan een half jaar in beslag nam, eindigde voor Xandra Velzeboer afgelopen weekeinde op magistrale wijze. Tijdens de WK in Montréal greep de 20-jarige shorttrackster goud op de 500 meter, terwijl ze op de 1000 meter, in het allroundklassement en op de relay het brons veroverde.