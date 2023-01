Nieuwjaarsreceptie Feyenoord: Van Hanegem-trofee postuum naar Wim Jansen

„We hebben hem afgelopen jaar al een paar keer mogen eren, onder meer bij Celtic en met een oeuvreprijs tijdens de uitreiking van de Eredivisie Awards”, zei Wim Jansen junior over zijn vader, die bijna een jaar geleden op 75-jarige leeftijd overleed. „Ik denk dat hij ze zelf stuk voor stuk had afgeslagen. Maar dit is wel een terecht eerbetoon aan hem. We zijn hier als familie heel trots op.”

De Rotterdamse voetbalclub reikt sinds 2014 jaarlijks de Willem van Hanegem Trofee uit aan iemand die zich „op welke wijze dan ook een echte Feyenoorder heeft getoond.” Het clubicoon naar wie de prijs is vernoemd, ontving toen het eerste exemplaar. Vorig jaar ging de award naar Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal van Feyenoord.

Van Hanegem (78) was zelf niet aanwezig op de nieuwjaarsreceptie. Hij wilde met het rondwarende griepvirus niet het risico lopen ziek te worden.

