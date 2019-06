Afellay twijfelt over duels met FC Basel

„We gaan nu lekker aan de slag”, zei hij tegenover PSV TV. „We gaan lekker trainen. Als ik er klaar voor ben en de trainer me nodig heeft, dan zal ik me uiterste best doen.” Afellay speelde het afgelopen anderhalf jaar wegens aanhoudend blessureleed geen enkele wedstrijd. Hij keerde in maart al terug naar Eindhoven, aanvankelijk alleen met de bedoeling om bij zijn oude club aan zijn herstel te werken.

„Ik wilde weer fit worden. Het was niet de intentie om hier een contract te tekenen, maar zo is het wel gelopen. Voor beide partijen is het een win-winsituatie”, denkt de 33-jarige middenvelder. „We gaan er een mooi seizoen van maken. Ik wil gezond blijven en een club als PSV moet natuurlijk altijd om de titel strijden.”

Afellay doorliep de jeugdopleiding van PSV en tekende in 2011 bij FC Barcelona. Verschillende zware (knie)blessures hielden de 53-voudig international van Oranje daarna vaak aan de kant. Via Schalke 04, Olympiakos Piraeus en Stoke City is hij nu teruggekeerd op het oude nest