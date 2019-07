Moet PSV vrezen voor typische Champions League-avond?

De spelers van PSV trainen in het St. Jakobpark, waarin vanavond de clash met FC Basel wordt gespeeld. Ⓒ BSR/SOCCRATES

BASEL - Magische Champions League-avonden beleefde de aanhang van FC Basel de afgelopen jaren in het eigen St. Jakob Park. Daar zorgden 38.500 fans voor een Zwitserse storm, die zelfs Europese grootmachten omver blies. Vanavond, in de return van de tweede voorronde van het miljardenbal tegen PSV, blijven de meeste fans weg. Tijden zijn veranderd, Basel zit in een Riesenkrise. Wat betekent dat voor de Eindhovenaren?